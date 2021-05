Napoli, Allegri firma per la Juve e si toglie dal mercato. Venerato: “Spalletti prossimo mister del Napoli”

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus taglia ogni possibilità al Napoli di ingaggiare il toscano a lungo inseguito in queste ultime settimane. Eppure nessuno pare volersi disperare più di tanto nel capoluogo campano. All’orizzonte sembra avvicinarsi sempre più la firma di Luciano Spalletti, l’uomo preferito del patron De Laurentiis.

A svelare l’avvicendamento sulla panchina azzurra dopo il divorzio da Gattuso ci ha pensato il giornalista Rai, Ciro Venerato che intervenendo su Radio Kiss Kiss Napoli chiosa: “Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Sottoscriverà il contratto tra stasera e domani. Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2021/2022. Il Napoli ha puntato su di lui quando si è reso conto di non potere ingaggiare Allegri”.

Per il cronista partenopeo il Napoli non sarebbe mai stato nei pensieri di Allegri che invece sarebbe stato molto vicino invece al club nerazzurro. “Massimiliano Allegri ha preferito la Juventus all’Inter per due motivi: conosce meglio l’ambiente bianconero e ha confidato a un amico che per lui sarebbe preferibile ripartire da una squadra finita quarta piuttosto che da una che ha appena vinto lo Scudetto”.

Tuttavia l’approdo dei due toscani sulle panchine di Juventus e Napoli apre a nuovi scenari di sfida. Il primo potrebbe consumarsi nelle prossime settimane, avente come oggetto del contendere il terzino italo-brasiliano del Chelsea, Emerson Palmieri.

Anche a tal proposito Venerato dichiara: “Emerson Palmieri piace a Spalletti, ma anche ad Allegri. Ci potrebbe essere un duello di mercato con la Juventus per il terzino del Chelsea. A Gennaro Gattuso invece piace Matteo Politano: lo ha messo nella sua lista dei preferiti per la Fiorentina”.