Le indiscrezioni di mercato provenienti da Milano accendono il calciomercato estivo. Il nuovo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, avrebbe individuato in Fabio Gatti il rinforzo ideale per consolidare il reparto arretrato. Il difensore della Juventus è un profilo che l’allenatore livornese apprezza da tempo e che avrebbe voluto portare con sé già durante la sua esperienza al Milan.

Secondo le voci che circolano negli ambienti di mercato, il centrale bianconero sarebbe nella lista del nuovo progetto tecnico azzurro. Gatti garantisce fisicità, personalità e grande affidabilità difensiva, caratteristiche che Allegri ritiene fondamentali per costruire una squadra competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee.

Dal canto suo, la Juventus non sembrerebbe intenzionata a fare muro. Le indiscrezioni parlano infatti di una possibile cessione per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti bonus facilmente raggiungibili. Una valutazione che il Napoli potrebbe prendere seriamente in considerazione nelle prossime settimane.

L’eventuale arrivo di Fabio Gatti rappresenterebbe un segnale importante da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Allegri conosce perfettamente il giocatore e sarebbe convinto di poterlo rendere uno dei punti di forza della nuova difesa azzurra. Resta ora da capire se la trattativa entrerà concretamente nel vivo e se il difensore bianconero vestirà davvero la maglia del Napoli nella prossima stagione.