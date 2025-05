Napoli, Allegri in pole per la panchina: incontro con De Laurentiis a Roma

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto avere un nuovo protagonista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, Massimiliano Allegri avrebbe incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis a Roma la scorsa settimana, durante gli Internazionali di tennis

L’incontro, avvenuto in un clima informale, avrebbe avuto come tema principale la possibilità di un approdo dell’ex allenatore della Juventus alla guida del club partenopeo. Allegri avrebbe manifestato la sua disponibilità a sedere sulla panchina del Napoli, nel caso in cui Antonio Conte decidesse di lasciare il club. Conte, attualmente legato al Napoli da un contratto fino al 2027, ha recentemente espresso segnali di stanchezza, lasciando intendere una possibile separazione al termine della stagione.

La Juventus, nel frattempo, osserva con attenzione gli sviluppi. Il club bianconero, che sta valutando diverse opzioni per la propria panchina, potrebbe considerare un ritorno di Conte, qualora si liberasse dal Napoli. Inoltre, la Juventus sarebbe interessata anche a Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli.

Segnali potenti

L’incontro tra Allegri e De Laurentiis rappresenta un segnale chiaro delle intenzioni del Napoli di pianificare il futuro, indipendentemente dall’esito della stagione in corso. Con la qualificazione alla prossima Champions League già assicurata, il club partenopeo mira a consolidare la propria posizione tra le grandi d’Europa, affidandosi a un allenatore di esperienza e carisma come Allegri.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, con un incontro tra De Laurentiis e Conte per discutere del futuro. Nel frattempo, il nome di Allegri resta in cima alla lista dei candidati per la panchina del Napoli, pronto a raccogliere l’eredità di Conte e a guidare gli azzurri verso nuovi traguardi.