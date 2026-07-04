Napoli, Allegri indica 3 calciatori per rinforzare la rosa: un portiere, un difensore ed un centrocampista

Il Napoli si prepara a vivere un mercato estivo ricco di ambizioni con Max Allegri alla guida della squadra. La società azzurra vuole costruire una rosa ancora più competitiva per confermarsi ai vertici del campionato. L’obiettivo è consegnare al nuovo tecnico giocatori di esperienza e qualità. Le prime indiscrezioni confermano una strategia ben precisa.

Secondo quanto riportato da Mediaset, il Napoli avrebbe individuato tre profili per rinforzare l’organico: Guglielmo Vicario, Federico Gatti e Adrien Rabiot. Si tratta di calciatori che garantirebbero affidabilità, personalità e grande esperienza internazionale. La dirigenza starebbe valutando attentamente ogni operazione per trovare il giusto equilibrio tra costi e qualità.

Il giornalista Claudio Raimondi di Mediaset ha rivelato che Max Allegri avrebbe già contattato personalmente Vicario. Il tecnico avrebbe espresso al portiere tutto il proprio apprezzamento, considerandolo il profilo ideale per difendere la porta azzurra. Un segnale importante che confermerebbe la volontà dell’allenatore di accelerare la trattativa.

L’ostacolo principale resta quello economico, visto che Vicario avrebbe chiesto un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. Il Napoli dovrà quindi valutare con attenzione la sostenibilità dell’operazione prima di affondare il colpo.