Napoli, il costo dell’ingaggio di Allegri: le richieste di Aurelio De Laurentiis

Prossimamente Massimiliano Allegri arriverà al Napoli. Il suo ingaggio comporterà al club azzurro una riduzione dei costi, rispetto a quelli sostenuti per il suo predecessore, Antonio Conte.

Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, l’ex tecnico sarebbe costato ad Aurelio De Laurentiis tra i 18 e i 20 milioni lordi a stagione. Una somma, dunque, molto alta.

L’ex Milan, invece, ha mantenuto le sue pretese ad un livello più basso. Ha, infatti, accettato una somma pari a 12 milioni lordi annui, comprese le spese per la sua equipe. Volendo fare dei calcoli, per le casse del team partenopeo c’è stata una riduzione di 6-8 milioni, rispetto ai costi sostenuti in passato; senza, però, sfociare nelle soglie minime.

Lo stipendio di Allegri, infatti, è più alto di quello che avrebbe ricevuto Sarri o Italiano, se avessero assunto il timone del Napoli. L’ex allenatore azzurro, secondo il quotidiano, sarebbe stato disposto ad accettare di sottoscrivere un accordo da 2,5 milioni netti a stagione.

A dir il vero, ADL non ha avanzato particolari richieste a Max. Gli ha semplicemente esposto quali sono le esigenze della squadra: ridurre il monte ingaggi della rosa, senza, tuttavia, rinunciare alla qualità e alla competitività del gioco.