Napoli, con Allegri nuovo ruolo per De Bruyne

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli, ci saranno tanti cambiamenti. Il nuovo tecnico potrebbe dar vita ad un nuovo assetto in centrocampo con Kevin De Bruyne e Scott Mctominay alle spalle di Stanislav Lobotka.

Si tratterebbe di una formazione completamente diversa e lontana da quelle adottate nel club azzurro dall’ex allenatore Antonio Conte. L’ex Milan, d’altro canto, ha sempre preferito la qualità tecnica e la gestione del pallone durante il gioco. Proprio per questo, sembra molto difficile che il nuovo capitano del team di ADL lasci in panchina KDB. Bisogna, però, valutare le conseguenze sull’equilibrio dell’intera squadra.

Se effettivamente questa soluzione venisse adottata, ci sarebbe uno schieramento denso di tecnica, ma carente in fase di non possesso. Mettere in campo contemporaneamente lo scozzese ed il belga comporterebbe cercare di trovare nuove soluzioni nelle altre zone del gioco, per assicurare sicurezza e copertura.

Ovviamente, Lobotka assumerebbe un ruolo ancora più importante. Dovrebbe, infatti, fungere da raccordo tra la difesa e l’attacco.

Questa decisione cambierebbe radicalmente il Napoli, sospeso tra forza offensiva e necessità di equilibrio complessivo.