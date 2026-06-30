martedì, Giugno 30, 2026
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Napoli, Allegri non perde tempo: individuati i 4 pilastri della prossima stagione

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Massimiliano Allegri, in vista dell’inizio della stagione estiva, sta iniziando a pensare alla costruzione della squadra. Il suo approccio ha colpito Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto trapelato, il Presidente del Napoli, nonostante sia trascorso poco tempo, ha un’ottima opinione del nuovo tecnico. A dir il vero, tutta la Dirigenza del club azzurro ritiene che l’allenatore sappia come far girare la rosa, garantendo spazio di gioco a tutti i calciatori senza, però, creare dissapori nello spogliatoio.

Per ora, Allegri ha già individuato i giocatori su cui puntare: coloro che fungeranno da colonna portante nelle prossime partite. I nomi dei predestinati verranno svelati pian piano. Per ora, solo alcuni sono noti.

Ecco, le parole della “Gazzetta dello Sport”: Allegri è un ottimo gestore, uno che sa ruotare bene gli uomini e dare spazio a tutti. De Laurentiis è convinto che questo gruppo possa lottare per lo scudetto. Poi, al bisogno, interverrà.

Max, intanto, ha già individuato i suoi pilastri: capitan Di Lorenzo sarà un intoccabile anche per lui. Poi Lobotka, che Max vuole convincere anche a rinnovare, e Hojlund, che il tecnico sognava di allenare già un anno fa al Milan. Molto ruoterà attorno alla decisione di De Bruyne (parlerà con Allegri e deciderà se rimanere) e al solito Scott McTominay, diventato grande con Conte”.

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