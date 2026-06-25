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Napoli, Allegri non convinto di uno dei due portieri: ADL valuterà le offerte

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Il Napoli è molto attento sul mercato, soprattutto sul fronte dei portieri.

Il club azzurro sembra che sia arrivato ad una decisione negli ultimi giorni. La dirigenza ascolterà le offerte che saranno fatte alla squadra per Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore non rientra tra i preferiti del nuovo tecnico.

Massimiliano Allegri, mentre può cercare di rilanciare Alex Meret nella squadra; non pensa di poter fare lo stesso con il calciatore serbo.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, a dir il vero, potrebbe essere lo stesso portiere a decidere di andare via, nonostante durante l’ultima stagione abbia indossato la maglia da titolare.

Ecco, le parole della rivista sportiva:” Di sicuro, in caso di offerte, a partire potrà essere Milinkovic-Savic”.

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