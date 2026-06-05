venerdì, Giugno 5, 2026
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Napoli, Allegri pronto a rilanciare diversi calciatori: Lucca e Marin osservati speciali

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, diversi calciatori potrebbero ritrovare centralità nel progetto azzurro. Il tecnico livornese è pronto a valutare attentamente ogni elemento della rosa prima di prendere decisioni definitive. Tra i profili che potrebbero beneficiare maggiormente del cambio di guida tecnica ci sono Noa Lang, Lorenzo Lucca, Rafa Marin e Michael Folorunsho.

In particolare, Lorenzo Lucca rappresenta uno dei nomi più graditi al nuovo allenatore. L’attaccante italiano, per caratteristiche fisiche e tattiche, viene considerato un profilo ideale per il calcio di Allegri. Il tecnico avrebbe espresso il desiderio di poterlo allenare, convinto che possa diventare una risorsa preziosa nel corso della stagione.

Grande attenzione anche per Rafa Marin, difensore che finora non ha mai trovato grande continuità nei suoi precedenti in maglia azzurra. Allegri ritiene che il centrale spagnolo abbia margini di crescita importanti e potrebbe trasformarlo in una delle sorprese della prossima annata.

Da monitorare infine le situazioni di Noa Lang e Michael Folorunsho, due calciatori che potrebbero rilanciarsi sotto la guida del nuovo mister. Allegri è noto per valorizzare le qualità dei singoli e non esclude di concedere nuove opportunità a chi sembrava destinato a partire.

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