Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, potrebbero cambiare diverse gerarchie all’interno della rosa azzurra. Tra i calciatori destinati a beneficiare maggiormente del nuovo corso tecnico c’è senza dubbio Lorenzo Lucca, attaccante sul quale il club ha investito oltre 35 milioni di euro e che ora potrebbe finalmente trovare continuità e fiducia.

L’ex centravanti dell’Udinese non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la gestione di Antonio Conte. Lo scorso gennaio, infatti, il tecnico salentino ha avallato la sua partenza in prestito verso la Premier League, ritenendo il giocatore non perfettamente adatto alle proprie idee tattiche e alle esigenze immediate della squadra.

La situazione potrebbe però cambiare radicalmente con Allegri. Il nuovo allenatore azzurro ha sempre apprezzato le caratteristiche di Lucca: fisicità, gioco aereo e capacità di lavorare per la squadra. Non a caso, già nello scorso mercato invernale, il tecnico toscano avrebbe voluto portarlo al Milan, considerandolo un profilo ideale per il proprio progetto tecnico.

Per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di puntare nuovamente sul classe 2000, evitando di disperdere un investimento così importante. La missione di Max Allegri sarà quella di rivalutare il patrimonio tecnico rappresentato da Lorenzo Lucca, trasformandolo in una risorsa preziosa per il presente e per il futuro del club partenopeo.