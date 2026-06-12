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Napoli, Allegri sarà il nuovo allenatore ma un dubbio sul modulo da utilizzare: ripensamento alla difesa a 3?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli rappresenta una delle novità più importanti della prossima stagione. Il tecnico livornese è pronto a raccogliere una sfida affascinante, ereditando una squadra ricca di talento e con grandi ambizioni. L’obiettivo sarà quello di dare continuità ai risultati ottenuti negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei principali dubbi che Allegri starebbe ancora valutando riguarda il sistema di gioco. In particolare, il tecnico non avrebbe ancora sciolto le riserve sull’utilizzo della difesa a tre, soluzione che potrebbe garantire maggiore copertura.

L’alternativa resta la più tradizionale difesa a quattro. Allegri starebbe studiando attentamente uomini e caratteristiche dell’organico azzurro prima di prendere una decisione definitiva. La scelta del modulo sarà fondamentale per definire gli equilibri della squadra e valorizzare al meglio ogni reparto.

Pochi dubbi, invece, riguardano la fase offensiva. Il nuovo allenatore del Napoli sarebbe orientato a schierare un attacco a tre, considerato il sistema ideale per esaltare le qualità dei calciatori presenti in rosa.

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