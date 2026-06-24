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Napoli, Allegri stravede per Elmas: la strategia per riportare l’ex azzurro alla corte di Max

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

Eljif Elmas potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Napoli. Dopo il prestito annuale, il club azzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata rispetto alle attuali strategie di mercato. Tuttavia, l’interesse nei confronti del centrocampista macedone non si sarebbe mai spento del tutto.

La dirigenza partenopea starebbe infatti studiando una nuova operazione per riportare Elmas all’ombra del Vesuvio. L’idea sarebbe quella di attendere l’evolversi del mercato estivo e tentare l’affondo nelle prossime settimane con una proposta compresa tra 8 e 9 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto a quella prevista dal precedente accordo.

A spingere per il ritorno del giocatore ci sarebbe soprattutto Massimiliano Allegri, che apprezza particolarmente le qualità tattiche e la duttilità dell’ex azzurro. Il tecnico vedrebbe in Elmas un elemento ideale per il suo progetto, grazie alla capacità di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco.

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Sul calciatore, infatti, avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, pronta a valutare un eventuale inserimento qualora si aprissero margini concreti per l’acquisto. Il Napoli resta comunque alla finestra e sogna di riportare Elmas in azzurro a titolo definitivo, a distanza di due anni dal suo addio.

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