Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? ADL ha preso contatti con un altro tecnico

Antonio Conte ha detto addio al Napoli. Per Aurelio De Laurentiis è giunto il momento di pensare a chi mettere alla guida della rosa del club azzurro. In cima alla lista dei nomi c’è Massimiliano Allegri.

Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il tecnico starebbe nel duello con Vincenzo Italiano qualche passo più avanti.

Nonostante la sua fama da vincente, lo stesso quotidiano esorta i tifosi a procedere cautamente; a maggior ragione quando nelle trattative è coinvolto ADL. La testata sportiva ha, infatti, precisato:” Mai dare nulla per scontato quando si tratta del Napoli”.

Nulla è ancora deciso. Tra gli altri nomi, c’è quello di Andoni Iraola. L’allenatore, tuttavia, avrebbe già fatto un passo indietro; optando per la Premier League.

Infine, il club azzurro nel weekend avrebbe preso contatti anche con Thiago Motta. È evidente, dunque, che il Napoli non abbia ancora una scelta e che stia valutando attentamente più profili.