Napoli “all’inglese”: i partenopei puntano un altro ex Premier League

Il Napoli sembra intenzionato ad inserire un altro elemento di spessore nella rosa di Antonio Conte, con N’Golo Kante che potrebbe finire per essere il prossimo indiziato per arrivare in maglia azzurra. Il francese potrebbe arrivare nella prossima stagione

Possibile colpo a parametro zero

Nonostante i 34 anni, 35 il prossimo 29 marzo, N’Golo Kante continua ad essere uno di quei profili che possono far fare il salto di qualità definitivo alla rosa di qualsiasi squadra. Il giocatore francese, infatti, continua ad essere un ottimo talento.

Anche se non viene convocato in nazionale ormai da un anno ed è in netto calo, il suo talento continua ad essere inequivocabile, risultando come uno dei migliori dell’Al Ittihad. Il Napoli, infatti, ci sta facendo un pensierino per la prossima stagione quando il suo contratto con gli arabi si concluderà.

Kante può essere un ottimo colpo?

Difficile dirlo, bisogna capire cosa vuole il Napoli. Rispetto agli anni scorsi, il minutaggio del francese si è inevitabilmente ridotto. Vuoi perché gioca in un campionato “minore”, vuoi un po’ per l’età ma sembra evidente come sia in netto calo. La perplessità maggiore sembrerebbe quella inerente al cambio di campionato: tornare in uno maggiormente competitivo significherebbe una preparazione differente, cosa che lascia spazio a nuove domande: riuscirebbe a dare pieno contributo o potrebbe essere soltanto uno stipendio in più a caso? Intanto si vocifera che potrebbe ridursi l’ingaggio di tanto, ma la sensazione è che il Napoli dovrebbe puntare su profili più giovani.