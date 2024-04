Napoli allo sbando, sui social i tifosi propongo Fabio Cannavaro

Ancora una sconfitta per la SSC Napoli, la decima in questo campionato. Francesco Calzona non è riuscito a sollevare la squadra, con la posizione del mister che non risulterebbe più così salda dopo l’ennesima prestazione deludente.

I tifosi azzurri sono delusi dalla prestazione e dalla stagione degli azzurri, con i nuovi allenatori, Mazzarri e Calzona, che non sono riusciti a cambiare le sorti di una stagione iniziata in malo modo e finita ancora peggio.

Sui social, intanto, i tifosi si sono scatenati. Tra questi c’è anche chi ha proposto il nuovo allenatore da qui al termine della stagione. Umberto C. scrive: “Prendiamo Cannavaro. Ha l’anima napoletana ed allenerebbe anche gratis”, Paolo I. aggiunge: “Guardate cosa sta facendo De Rossi, Cannavaro sarebbe l’ideale”.

Al momento, comunque, difficilmente Aurelio De Laurentiis deciderà di cambiare ancora allenatore avendo sotto contratto tre mister differenti.