Napoli, almeno altri 4 acquisti per rinforzare la squadra

I calciatori della SSC Napoli e i dirigenti si sono riuniti a Castel Volturno per dare avvio alla nuova stagione. Antonio Conte vuole una rosa all’altezza e per questo motivo Aurelio De Laurentiis gli ha già regalato due nuovi acquisti: Leonardo Spinazzola e Rafa Marin.

Anche l’acquisto di Buongiorno è ormai cosa fatta e sarà il terzo colpo nel giro di pochi giorni. La SSC Napoli, però, non si fermerà al difensore del Torino ma interverrà ancora sul mercato per rinforzare il centrocampo, l’attacco ed anche la difesa (se ci fosse qualche buona possibilità).

NAPOLI ANCORA ALTRI ACQUISTI PER RINFORZARE LA SQUADRA A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE: SARA’ RINFORZATO SIA IL CENTROCAMPO CHE L’ATTACCO, CON POSSIBILE OCCASIONE IN DIFESA

In difesa la grande occasione potrebbe essere Hermoso. Il difensore è attualmente svincolato e diversi sono i club interessati alle sue prestazioni sportive. In attacco, invece, sembrerebbe già fatta per Romelu Lukaku, il quale arriverebbe in azzurro per 30 milioni di euro. A centrocampo, invece, diversi sono i nomi seguiti dalla dirigenza.

Bisognerà capire, ora, il tipo di calciatore di cui avrà bisogno Antonio Conte per il suo modulo, un calciatore simile al polacco o che si avvicini più al tipo di gioco di Anguissa. Un ottimo sostituto di Zielinski potrebbe arrivare dalla Serie A, un centrocampista che il Napoli ha già messo nel mirino nei mesi precedenti: Andrea Colpani.

Per Colpani sono necessari circa 20 milioni di euro. Il sogno della dirigenza azzurra, però, è sempre stato il centrocampista dell’Atalanta: Teun Koopmeiners. La sua valutazione è di 60 milioni di euro. Un altro centrocampista che potrebbe rappresentare un ottimo occasione per Conte, anche perché l’ha già allenato, è Pierre-Emile Højbjerg.