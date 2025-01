Napoli, almeno tre colpi in arrivo: Danilo per la difesa, Frattesi e Garnacho i sogni di Antonio Conte

Nelle prossime 48 ore, o comunque entro lunedì della prossima settimana, la SSC Napoli punta a chiudere almeno tre nuovi acquisti. Mentre l’attenzione si sofferma sulla ricerca di un sostituto di Kvara, il club partenopeo lavora anche su altri profili per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni, è questione di ore per l’approdo in azzurro del difensore della Juventus Danilo Luiz. Dopo la risoluzione con il club bianconero, infatti, il calciatore firmerà un contratto che lo legherà al club partenopeo almeno fino a giugno 2026 con possibile opzione per un ulteriore anno.

Dopo aver perfezionato la trattativa Danilo, l’attenzione si sposterà sul centrocampo. Il sogno di Conte è Frattesi, con l’Inter che però non vorrebbe cedere il suo calciatore al Napoli. Di fronte ad un’offerta reale da 40 milioni di euro, però, sarà difficile resistere alla tentazione.

SOSTITUTO KVARA, IL SOGNO DI ANTONIO CONTE E’ GARNACHO DEL MANCHESTER UNITED: IL PIANO B FEDERICO CHIESA MA ATTENZIONE AL POSSIBILE COLPO PATRICK DORGU

Infine, l’attenzione si sposterà sul sostituto di Kvara. Il sogno è Garnacho, ma il Napoli segue anche altri profili. Se la trattativa con lo United non si sbloccherà, il piano B è stato già individuato in Chiesa, il quale potrebbe approdare in azzurro in prestito semestrale. L’altro grande nome che Conte attenziona è Dorgu, il quale potrebbe arrivare a fine mercato.