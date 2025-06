Napoli, almeno un grande colpo in difesa: Leo Skriniar aspetta la chiamata di Antonio Conte?

Nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibile acquisto per rinforzare la difesa azzurra. Molti i nomi sul taccuino di Giovanni Manna, e, tra questi, anche una vecchia conoscenza di Antonio Conte, Leo Skriniar.

“I difensori: Beukema (Bologna) 35 milioni, Hien (Atalanta) 40 milioni. Il secondo portiere: Suzuki (Parma) 25 milioni. E si potrebbe andare avanti senza dimenticare i 40 milioni per Comuzzo a gennaio (Fiorentina) e altri nomi che usciranno”.

NAPOLI, ANCHE LEO SKRINIAR PER RINFORZARE LA DIFESA? IL DIFENSORE DEL PSG SAREBBE BEN LIETO DI RITORNARE A LAVORARE CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA

“Tutti buonissimi calciatori ma che in tempi normali costerebbero molto meno. Il Napoli memorizza ma non si fa prendere per la gola. Le ultime novità: pressing Napoli su Beukema ma il Bologna non molla e se va in porto la partenza di Ndoye non pare propenso a dare via anche il difensore. Skriniar è più di una possibilità”.

“Lo slovacco vorrebbe il Napoli e aspetta segnali. Ultimatum al Milan per Musah. Se Tare insiste con la richiesta di 25 milioni, il Napoli si ferma e va altrove. Sondaggio importante per Rolando Mandragora e non è una pista di oggi”.