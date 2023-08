Napoli, altri due acquisti per puntare allo Scudetto-bis: non solo Veiga, si valuta un attaccante da 35 mln

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Natan e Cajuste, la SSC Napoli è al lavoro per assicurare all’allenatore Rudi Garcia due nuovi colpi in entrata, con il settore del centrocampo e quello dell’attacco che potrebbero vedere due nuovi volti entro la fine del calciomercato estivo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis insieme con Micheli-Mantovani-Meluso, sta cercando di chiudere il prima possibile l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo, club di cui è allenatore Rafa Benitez. Il centrocampista ha una clausola da 40 milioni di euro ma l’intenzione del Napoli è di arrivare ad un massimo di 35 comprensivo di bonus. Una cifra che il club spagnolo potrebbe presto accettare vista la volontà del calciatore di approdare alla corte di Rudi Garcia.

Dopo aver sistemato il centrocampo, Aurelio De Laurentiis proverà a chiudere un altro colpo importante ed in prospettiva per l’attacco. Da tempo, infatti, lo scout azzurro ha messo nel mirino Johan Bakayoko del PSV Eindhoven, valutato circa 35 milioni di euro. Ad oggi, infatti, Hirving Lozano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club azzurro e rischierebbe di finire fuori rosa. Bakayoko sarebbe il nome che la dirigenza avrebbe individuato per sostituire il messicano, un attaccante che potrebbe presto esplodere come successo con Kvara.