Napoli, altro che giovanili spoglie: occhio a Tambaro

Negli ultimi tempi si è parlato molto del settore giovanile del Napoli. In tanti sostengono che il vivaio azzurro sia poco produttivo e che negli anni non abbia lanciato abbastanza talenti capaci di imporsi in prima squadra

Talenti da guardare

È un tema che torna spesso tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto quando si guarda alle altre grandi società italiane che riescono a valorizzare meglio i propri giovani. Eppure, dire che il vivaio del Napoli sia del tutto improduttivo forse è un’esagerazione. Nelle squadre giovanili ci sono ragazzi interessanti che stanno crescendo e che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante in futuro. Tra questi c’è il nome di Mario Tambaro, giovanissimo centrocampista che sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche.

Tambaro si è messo in mostra per la sua abilità nel dribbling, per la visione di gioco e per una personalità sorprendente rispetto alla sua età (classe 2012). In campo non ha paura di prendersi responsabilità e prova spesso la giocata difficile, quella che può cambiare una partita. I video delle sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti, alimentando curiosità e aspettative.

Futuro già scritto?

Naturalmente è ancora presto per fare paragoni o immaginare un futuro già scritto. La strada è lunga e la crescita di un giovane talento dipende da tanti fattori. Però la sua presenza dimostra che nel vivaio azzurro qualcosa si muove. Forse serve solo più pazienza e fiducia per permettere a questi ragazzi di crescere senza pressioni eccessive e dimostrare davvero il loro valore.