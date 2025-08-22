Napoli, altro che Hojlund: ADL vuole un attaccante che costa oltre 60 milioni di euro, il nome

Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato alla ricerca di rinforzi per l’attacco e tra i nomi seguiti dalla dirigenza spunta quello di Nick Woltemade, attaccante tedesco di proprietà dello Stoccarda. Si tratta di un profilo giovane, classe 2002, che ha già attirato l’attenzione dei grandi club europei.

Il calciatore è cresciuto nel vivaio del Werder Brema ed è esploso in questa stagione con prestazioni convincenti che gli hanno permesso di farsi notare anche dalla nazionale tedesca. La sua altezza di quasi due metri gli è valsa il soprannome di “gigante di Brema”, un punto di forza che lo rende un attaccante imponente e difficile da marcare.

Nelle ultime settimane lo Stoccarda ha rifiutato un’offerta clamorosa da parte del Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro. Un rifiuto che ha suscitato polemiche, soprattutto da parte dell’entourage del giocatore, desideroso di vedere il talento in una squadra di primo piano.

Il Napoli osserva con attenzione la situazione e valuta la possibilità di inserirsi nella corsa. Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il club vuole rinforzarsi con elementi giovani, forti fisicamente e in grado di garantire alternative di livello in attacco.

Il futuro di Nick Woltemade resta dunque aperto, con il suo nome che si aggiunge alla lista dei potenziali obiettivi azzurri in vista delle prossime settimane. La sua crescita e il suo profilo internazionale potrebbero rappresentare un investimento interessante per un Napoli che vuole tornare protagonista in Italia e in Europa.