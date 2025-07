Napoli, altro che Ndoye: ritorno di moda un attaccante della Ligue 1?

Il calciomercato del Napoli continua a riservare sorprese. Quando tutto lasciava pensare a un affondo concreto per Dan Ndoye, talento svizzero del Bologna, le strategie del club azzurro sembrano aver preso una direzione diversa. La società, infatti, potrebbe aver deciso di accantonare la pista che porta al giocatore rossoblù per motivi economici, orientandosi invece su un’alternativa più conveniente ma altrettanto affascinante: Edon Zhegrova.

Il kosovaro del Lille è considerato uno dei profili più tecnici e imprevedibili della Ligue 1, capace di accendere la fantasia e saltare l’uomo con facilità disarmante. Un vero e proprio esterno d’attacco moderno, dotato di qualità che si sposano perfettamente con l’idea di gioco offensivo voluta da Antonio Conte.

Dietro il cambio di rotta, secondo indiscrezioni, ci sarebbe la volontà della dirigenza partenopea di evitare un investimento eccessivo per Ndoye, valutato dal Bologna oltre i 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo elevata per un calciatore dalle grandi potenzialità, ma ancora non totalmente esploso. Al contrario, Zhegrova rappresenta un’occasione di mercato: il Lille potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore, permettendo al Napoli di concludere un’operazione intelligente e sostenibile.

Non solo risparmio, ma anche qualità. In Francia, l’ala kosovara ha già fatto vedere numeri da fuoriclasse: assist, gol e giocate decisive che lo rendono un potenziale protagonista anche in Serie A. A Castel Volturno sono convinti che, sotto la guida di Conte, Zhegrova possa compiere il definitivo salto di qualità.

Il Napoli, dunque, sembra voler sorprendere ancora una volta, scegliendo la via meno battuta ma più strategica. Niente spese folli, ma un investimento mirato su un talento che potrebbe rivelarsi uno dei colpi più intriganti dell’estate.