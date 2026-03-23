Amir Rrahmani e il Napoli sono pronti a proseguire insieme il proprio percorso. Il difensore kosovaro, ormai punto fermo della retroguardia azzurra, si avvicina infatti a un rinnovo di contratto che testimonia la volontà reciproca di continuare su una strada già ricca di soddisfazioni. La società partenopea, in linea con la strategia di consolidamento dei propri elementi chiave, è al lavoro per definire un nuovo accordo che dovrebbe legare il calciatore al club fino al 2029.

Un prolungamento importante, sia dal punto di vista tecnico che simbolico, che conferma quanto Rrahmani sia considerato centrale nel progetto presente e futuro. Anche sul piano economico si registrano passi avanti: l’ingaggio potrebbe arrivare fino a 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Determinante, in questa trattativa, è stata soprattutto la volontà del giocatore. Rrahmani ha sempre espresso il desiderio di restare a Napoli, un’intenzione ribadita anche recentemente dal direttore sportivo Manna. Il legame con l’ambiente, con la squadra e con la città ha avuto un peso significativo.

Nel frattempo, il difensore è concentrato anche sul rientro in campo. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane, il suo ritorno è previsto per metà aprile. Una notizia importante per l’allenatore e per tutto il gruppo, che potrà presto ritrovare un elemento di grande affidabilità ed esperienza in una fase cruciale della stagione.