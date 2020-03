Napoli, Ancelotti prepara il doppio colpo in casa Azzurra. DeLa ora che fai?

Non sembra ancora finita del tutto la storia che legava Carlo Ancelotti al Napoli, suo team fino a pochi mesi fa. Il tecnico emiliano, ora all’Everton, non ha dimenticato affatto le qualità di alcuni elementi della rosa Azzurra e in questi giorni sta programmando una intensa sessione di shopping proprio all’ombra del Vesuvio. Gli indiziati sembrerebbero essere due “separati in casa” della attuale gestione Gattuso: il senegalese Kalidou Koulibaly e il carioca Allan.

Koulibaly e Allan ai saluti, destinazione Everton

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che, in un lungo articolo, spiega come i due potrebbero ben presto seguire il mister epurato lo scorso gennaio nella sua nuova esperienza inglese. Se sul mediano brasiliano le mire di Ancelotti erano già note fin dagli ultimi giorni del recente calciomercato invernale, il nome del difensore ex Genk sembra essere una richiesta nuova e spiazzante di Ancelotti.

Il brasiliano era stato oggetto di un prolungato corteggiamento dell’ex mister dei partenopei all’indomani del suo esonero. Fonti vicine al team partenopeo hanno più volte confermato un intenso scambio di telefonate tra Ancelotti e il patron De Laurentiis per capire i margini di trattativa del passaggio in Premier del numero 5 azzurro. Addirittura Ancelotti starebbe preparando un’offerta da 40 milioni di euro per assicurarsi il brasiliano.

De Laurentiis pare abbia voluto rinviare qualsiasi decisione all’estate, in modo che Gattuso avesse tempo per prendere una decisione definitiva su ogni componente della rosa. Ora che i campionati sono fermi e si avvicina il tempo delle scelte per la prossima stagione crediamo che i contatti torneranno a farsi febbrili tra le città di Liverpool e Napoli.

Il nome di Kalidou Koulibaly, invece rappresenta una totale novità e come tale deve meritare tutta l’attenzione del caso. Il centrale difensivo, da tempo, è coinvolto in complesse trame di mercato che lo vedono molto vicino all’approdo al PSG. Eppure la richiesta di Ancelotti svela quanto l’affare sia ancora decisamente lontano dalla sua conclusione. Per ora il Napoli prende tempo e aspetta che tutti i partecipanti all’asta dichiarino le loro intenzioni. La sensazione è che comunque il senegalese andrà via entro il prossimo agosto.