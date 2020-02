Napoli, Ancelotti proverà il triplo colpo da ADL? In ballo una cifra importante

Dopo un periodo di buio, il Napoli sembra essersi ripreso. La squadra di Gennaro Gattuso è ancora in corsa per l’Europa nonostante una stagione non proprio esaltante. Agli azzurri sembra aver fatto bene il cambio di allenatore, con Carlo Ancelotti che sta facendo altrettanto bene all’Everton.

In Premier League, infatti, i tifosi dell’Everton lodano l’ex mister azzurro che starebbe preparando diversi acquisti proprio dalla sua ex squadra per rinforzare il suo attuale club.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’allenatore ex Milan e Napoli sarebbe intenzionato ad acquistare Hirving Lozano durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Lozano è un grande pupillo di Carlo Ancelotti e proprio quest’ultimo ha spinto Aurelio De Laurentiis a farlo acquistare per oltre 40 milioni di euro durante la scorsa estate.

Carlo Ancelotti, inoltre, avrebbe rivelato ad alcuni suoi amici proprio la volontà di riprendersi l’attaccante messicano. Con l’addio di Ancelotti, infatti, Hirving Lozano non ha quasi mai visto il campo e il valore del suo cartellino sta scendendo in maniera paurosa per il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, ADL conta ancora di ricavare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione.

L’ex allenatore del Napoli starebbe poi facendo dei pensierini anche per altri due calciatori del Napoli, due giocatori che nella prossima stagione possono essere messi sotto contratto a costo zero: Dries Mertens e José Maria Callejon. Carlo Ancelotti, quindi, vuole costruire un Everton sulla base del suo Napoli e portare la squadra più in alto possibile. Tuttavia, mentre Callejon è diretto in Spagna, Dries Mertens potrebbe anche firmare con gli azzurri.