Napoli, Ancelotti vuole Fabian Ruiz al Real Madrid: offerta da 60 milioni

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato la notizia: Carlo Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid di acquistare Fabian Ruiz dal Napoli. Che la permanenza del centrocampista spagnolo fosse in bilico lo si intuiva già dal fatto che l’accordo per il suo rinnovo contrattuale non fosse ancora aggiunto.

Il contratto di Fabian scadrà così nell’estate del 2023. Ciò comporta che nella prossima sessione estiva di calciomercato vi sarà un importante bivio: rinnovo contrattuale o cessione. Ed ecco che a farsi avanti vi sarà il Real Madrid.

Carlo Ancelotti, che ha già allenato Fabian nella sua parentesi partenopea, conosce benissimo l’immenso valore del centrocampista spagnolo. E per tale motivo l’offerta che la dirigenza dei blancos farà recapitare al Napoli sarà importante: si parla di una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Cifra che ovviamente potrebbe essere più alta se non fosse per l’imminente scadenza contrattuale.

Arrivato al Napoli nel 2018 per 30 milioni di euro dal Betis, Fabian Ruiz sta vivendo un momento di forma pazzesco. Il valore del suo cartellino sta così crescendo partita dopo partita, anche grazie all’attento lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea.

Il ruolo di regista nel centrocampo a due del Napoli al fianco di un giocatore fisico come Anguissa sembra essere cucito appositamente sulle qualità di Fabian Ruiz. In questo schema il centrocampista iberico si trova perfettamente a suo agio, avendo anche la licenza di svariare su più fronti.