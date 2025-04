Napoli, anche Allegri nella lista come sostituto di Conte: la possibile formazione dell’ex Juventus

Antonio Conte potrebbe lasciare la SSC Napoli al termine della stagione. A prescindere da come terminerà, il mister partenopeo è sempre stato vago sulla sua possibilità di restare in azzurro, dal momento che pretende una squadra con innesti importanti per competere anche in UEFA Champions League.

Per questo motivo la proprietà partenopea avrebbe già iniziato a sondare nuovi profili, e, tra questi, vi sarebbe anche Max Allegri. L’ex allenatore della Juventus è attualmente libero e i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono sempre stati ottimi.

Ma, come giocherebbe il Napoli di Max Allegri e quali potrebbero essere gli acquisti del prossimo mercato estivo? Sicuramente si interverrà su difesa ed attacco, ma anche a centrocampo ci sarà un colpo importante.

L’intenzione è quella di acquistare nuovi calciatori motivati senza modificare troppo l’ossatura della squadra. Un acquisto, in difesa, potrebbe essere quello di Federico Gatti. Sarà necessario un investimento da almeno 20-25 milioni di euro. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare un acquisto importante per il quale sarebbe necessario un investimento da almeno 40 milioni: Heorhij Sudakov. In attacco, invece, il sogno sarebbe quello di Ademola Lookman ricomponendo la coppia con Rasmus Højlund.

Questa, quindi, potrebbe essere la formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka, Anguissa, Sudakov, Lookman, Politano, Hojlund.