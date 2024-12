Napoli, anche Biraghi in dirittura d’arrivo? Intanto è fatta per Danilo. Venerato: “Accordo raggiunto”

Dopo la chiusura della trattativa per Danilo della Juventus, la SSC Napoli sta perfezionando anche il secondo acquisto in vista del mercato invernale che aprirà a gennaio. Secondo quanto rivelato dall’edizione de Il Mattino, infatti, il club partenopeo avrebbe incassato un sì da parte di Stefano Biraghi.

“Sta per partire il mercato di gennaio e tra i club più attivi ci sono sicuramente Napoli e Fiorentina. Le due società stanno parlando del sempre più probabile trasferimento di Folorunsho in viola ma attenzione anche ai movimenti sulla fascia mancina con i possibili addii di Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola”.

“La Fiorentina ha dato il suo ok al prestito con obbligo di riscatto di Biraghi al Napoli ma l’operazione è sub-judice perché va prima liberato il tassello occupato da Spinazzola. Biraghi ha già detto di sì al trasferimento in azzurro e potrebbe diventare il primo affare della sessione di gennaio ma serve prima l’addio di Spinazzola”.

STEFANO BIRAGHI SECONDO ACQUISTO DELLA SSC NAPOLI DOPO DANILO DELLA JUVENTUS. CIRO VENERATO: “ACCORDO RAGGIUNTO PER IL DIFENSORE DELLA JUVENTUS PER L’ESTATE, SI VUOLE ANTICIPARE”

“Da luglio 2025 Danilo sarà un giocatore del Napoli. Accordo fatto tra l’entourage del brasiliano e la dirigenza campana, superata la concorrenza araba e del Milan”.

“Ora spetta alla Juventus anticipare o meno la cessione del difensore, separato in casa e neppure convocato per la Supercoppa italiana. Il Napoli, però, non intende versare indennizzo per un giocatore già ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione. Spetta all’entourage di Danilo provare ad anticipare il suo arrivo in riva al Golfo”.