Napoli, anche Correira per la fascia destra

Il Napoli, pur affrontando alcune difficoltà notevoli nonostante l’arrivo di Conte, sta cercando di dare una svolta al proprio mercato, ancora in stallo a causa dell’attesa cessione di Victor Osimhen, che sta rallentando varie trattative in corso lasciando il club avvolto nel mistero.

Nonostante ciò, la dirigenza partenopea èsi è aggiudicata Romelu Lukaku, che rappresenta il centravanti ideale per l’allenatore Antonio Conte. Le negoziazioni con il Chelsea per l’acquisto dell’attaccante belga sono andate a buon fine, ma nel frattempo il club azzurro non sta trascurando altri obiettivi per rinforzare la squadra. Il Napoli, infatti, non può assolutamente permettersi un campionato come quello giocato lo scorso anno e l’inizio di questa stagione non è stato promettente.

OCCHIO A CORREIRA, IL CALCIATORE E’ IN CIMA ALLA LISTA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI TERZINO DESTRO DELLA SSC NAPOLI

In particolare, il Napoli ha messo nel mirino il ruolo di terzino destro, con Thierry Correia del Valencia che emerge come uno dei candidati principali. Matteo Moretto, giornalista specializzato in calciomercato per Relevo, ha rivelato in un post sui social media che nelle ultime ore il Valencia ha ricevuto una formale richiesta di trasferimento per il giocatore.

“È stato il Napoli a promuovere questa indagine, inserendo Correia tra i cinque principali nomi per il ruolo di terzino destro, che il club intende rinforzare prima della chiusura del mercato”, ha spiegato. Il Napoli dovrà investire oltre 15 milioni.