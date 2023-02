Napoli, anche dopo la vittoria in Champions commenti volti a sminuire la squadra

Contro l’Eintracht Francoforte il Napoli ha quasi ipotecato il passaggio del turno. Grazie ai due gol messi a segno nella prima partita, la squadra di Luciano Spalletti potrà giocare il ritorno con serenità, sapendo di iniziare la partita con un vantaggio importante. In caso di vittoria, per la prima volta il Napoli di Aurelio De Laurentiis raggiungerebbe i quarti della massima competizione europea.

Sul web, però, non tutti esaltano la partita degli azzurri vinta in Champions League. Alcuni tifosi, infatti, scrivono: “Si stanno esaltando tanto per aver vinto contro una squadretta, si stanno montando la testa” e ancora: “Ci penserà il Real Madrid o il Manchester City a farli ritornare sul pianeta terra“, “Ricordate al Napoli che la Pro Vercelli ha più Scudetti di loro”.

Eppure il Napoli ha mostrato, oltre che in Serie A, anche in Europa una solidità importante che potrebbe portare gli azzurri in alto alla competizione. L’obiettivo per il momento è pensare partita per partita.