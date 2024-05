Napoli, anche Gasperini nella lista di ADL: tre calciatori dell’Atalanta per rinforzare gli azzurri?

Il successore di Francesco Calzona potrebbe essere Gian Piero Gasperini. A scriverlo è l’edizione de Il Mattino, la quale riporta come l’attuale allenatore dell’Atalanta potrebbe approdare in casa partenopea al termine della stagione. “Il Gasp era già stato ad un passo dal Napoli in passato ed ora – dopo otto anni a Bergamo – potrebbe avere la voglia (e l’esperienza) di confrontarsi nuovamente in una piazza importante come Napoli (dopo la parentesi poco felice con l’Inter)”.

“Bisognerà capire cosa dice la Dea”, continua il noto quotidiano. “Gasperini è legato al club nerazzurro fino al 2025 (ingaggio di circa 3,5 milioni all’anno) e non è detto che la famiglia Percassi lo lasci andare a cuor leggero. Si vedrà. Certamente con Gasperini andrebbe in scena una rivoluzione tattica (con riverberi sui rinforzi). Il Gasp infatti è un integralista della difesa a “‘3”.

GASPERINI AL NAPOLI? TRE CALCIATORI DELL’ATALANTA NEL MIRINO PER RINFORZARE LA SQUADRA. SANTINI DISSE: “C’E’ L’OK DEL TECNICO”

“Insieme a lui, dall’Atalanta, potrebbero arrivare anche Matteo Ruggeri – come quinto di sinistra – oltre che il pezzo forte Koopmeiners già da tempo nei radar del Napoli ed ormai nel mirino dei top club italiani (e non solo). Occhi puntati anche sul brasiliano Ederson: 7 gol quest’anno per la Dea dopo essersi messo in vetrina con la Salernitana due stagioni or sono“.

Da parte di Gasperini ci sarebbe già parere positivo ad un possibile approdo in Campania. Proprio qualche settimana fa, infatti, Santini dichiarò: “Pioli al Napoli? No, mi risulta che Aurelio De Laurentiis abbia già contattato e che Gasperini abbia dato il suo assenso […]“.