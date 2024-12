Napoli, anche il centrocampo sarà rinforzato nel 2025: due nomi nel mirino, interessa anche Goretzka?

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Napoli avrebbe mostrato interesse per Leon Goretzka, centrocampista di alto profilo attualmente in forza al Bayern Monaco. L’intenzione del club partenopeo sarebbe quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore di esperienza e qualità tecnica.

Tuttavia, il calciatore ha già chiarito le sue intenzioni riguardo al futuro prossimo. Determinato a proseguire il suo percorso con il club bavarese, Goretzka non intende valutare offerte di trasferimento durante il mercato invernale. La sua scelta è motivata dalla volontà di concludere la stagione a Monaco, dove continua a godere della stima dell’allenatore Vincent Kompany.

In ogni caso il Napoli, a gennaio, non intende effettuare un investimento del genere e per questo potrebbe decidere di investire su Goretzka nel mercato estivo. Antonio Conte, infatti, soprattutto in vista della Champions, vuole calciatori già pronti e con una grande esperienza alle spalle.

NAPOLI, GORETZKA PER IL MERCATO ESTIVO? GLI AZZURRI VALUTANO NUOVI INVESTIMENTI PER IL CENTROCAMPO. NEL MIRINO ANCHE UN EX MILAN: ASTER VRANCKX.

Attualmente, Vranckx ha un contratto fino al 30 giugno 2029 e sembra destinato a finire sul mercato. Dopo una stagione altalenante al Milan, la sua prima esperienza in un club di alto livello, il giovane belga è tornato in Nazionale ed è diventato uno dei migliori giocatori del Wolfsburg, almeno nella prima parte della stagione.

Diversi club, tra cui Napoli e Lazio, hanno seguito da vicino la sua evoluzione negli ultimi tempi. Anche il Milan aveva considerato un suo ritorno lo scorso anno. La sua età, 22 anni, comporta elevati margini di miglioramento, ma Antonio Conte, soprattutto per la panchina, vorrebbe calciatori con maggiore esperienza.