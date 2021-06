Napoli, anche il Milan su Ounas: la situazione

Nelle ultime ore dalla redazione di Sky Sport è stata lanciata la notizia secondo cui il Milan sarebbe piombato sulle tracce di Adam Ounas. L’ala franco algerina del Napoli è reduce dal prestito di 6 mesi al Crotone, dove ha inanellato una consistente serie di prestazioni convincenti, condite da assist e gol.

Il suo nome quindi inizia a far gola a molti. Qualche giorno fa si era fatto avanti il Genoa. Ora invece il Milan, che si sta iniziando a guardare intorno per l’eventuale cessione di Samu Castillejo, un po’ fuori dai piani tecnico-tattici di Stefano Pioli.

La cessione di Adam Ounas però non può essere ancora data per scontata. Non è da escludere infatti che Luciano Spalletti possa ritenere il calciatore un ottimo elemento per completare la rosa del Napoli nel reparto offensivo, optando così per una sua permanenza.

In questo caso il Chucky Lozano potrebbe essere dirottato sulla sinistra per ricoprire il ruolo di vice Insigne, sulla destra invece ecco Politano ed Ounas a giocarsi un posto da titolare per il ruolo di ala offensiva.

Classe ’96, agile ed abilissimo nel dribbling, un giocatore come Ounas potrebbe far malissimo anche a gara in corso, quando le difese avversarie risultano più stanche. Al momento comunque la sua valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro e su di lui potrebbe scatenarsi anche una mini asta tra le varie contendenti.