Napoli, anche il PSG punta Victor Osimhen? Luis Enrique è sempre stato un ammiratore del nigeriano

La scorsa stagione la SSC Napoli non è riuscita a confermare quanto fatto nell’anno dello Scudetto. I ragazzi di Calzona/Mazzarri/Garcia non sembravano avere lo stesso entusiasmo di un anno fa ma le gesta di quel grande Napoli restano e non vengono dimenticate da chi il calcio lo mastica tutti i giorni.

Gli occhi dei migliori club europei sono sui calciatori del Napoli e soprattutto su uno: Victor Osimhen. Molti erano i club interessati ad acquistarlo la scorsa ma nessuno si è avvicinato al valore della clausola rescissoria. Per questo motivo si è deciso di cederlo in via temporanea al Galatasaray.

Uno dei club che segue più attentamente l’attaccante nigeriano è il PSG di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo è infatti un grande ammiratore di Osimhen e in estate potrebbe tentare l’assalto per acquistarlo. Dopo l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, quindi, il tecnico spagnolo potrebbe tentare l’assalto ad un altro napoletano.

GLI OCCHI DEL PSG SU VICTOR OSIMHEN, LUIS ENRIQUE LA CARTA DECISIVA PER ACQUISTARLO? ORA LA CLAUSOLA RESCISSORIA NON E’ PIU’ DI 130 MILIONI DI EURO

Luis Enrique potrebbe spingere per acquistare Osimhen come nuovo attaccante. Con il Napoli i rapporti sono ottimi e la nuova clausola permetterà a qualsiasi club di acquistarlo. Con 75 milioni di euro, infatti, il club francese può acquistare il calciatore senza passare da Aurelio De Laurentiis.