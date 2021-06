Napoli, anche l’Atalanta su Reinildo Mandava: la situazione

Una delle necessità più impellenti del Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro. Qui infatti da tempo Mario Rui non convince e Faouzi Ghoulam purtroppo non riesce a dimostrare una continuità fisica su cui poter fare affidamento. Ecco allora che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo all’opera per sopperire a questa mancanza.

Sul suo taccuino sono molto i nomi interessanti. Quello apparsa più recentemente risponde a Reinildo Isnard Mandava, terzino sinistro del Lille e fresco vincitore della Ligue 1. Notizia dell’ultima ora però, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, è che sull’esterno mancino si è fiondata prepotentemente anche l’Atalanta.

Il club bergamasco infatti sta cercando un terzino sinistro per sostituire l’eventuale partenza di Robin Gosens, anche se a quanto sembra le due trattative potrebbero anche essere slegate.

Da capire comunque se la concorrenza che si infittisce possa causare una mini asta tra i vari club. Il Napoli spera in un colpo low cost, dato che il valore del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.

Mandava rappresenta una buona opportunità per i club a lui interessati, poiché in scadenza contrattuale nel 2022. Classe ’94, fa della corsa e della velocità due delle sue caratteristiche migliori. Ovviamente Atalanta e Napoli non sono gli unici club sulle tracce del terzino del Lille, l’interesse però è forte e potrebbe trasformarsi ben presto in qualcosa di più concreto.