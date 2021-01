Napoli, anche l’Inter vuole Milik: Marotta valuta di prenderlo a costo zero

In queste settimane il Napoli sarà impegnato soprattutto sul mercato in uscita. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è cedere Arek Milik, calciatore che andrà via a parametro zero al termine della stagione.

L’attaccante partenopeo, infatti, non ha trovato l’accordo con la dirigenza partenopea per rinnovare il contratto e per questo si è rotto il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Dalla sua cessione il presidente punta ad incassare come minimo 15 milioni di euro, una cifra che difficilmente sarà versata al club.

In questi giorni molti sono i club che si sono interessati alle sue prestazioni, tra cui l’Inter di Antonio Conte. Beppe Marotta è infatti alla ricerca di un calciatore che possa alternarsi con Lukaku e Martinez.

Con il Napoli, però, non sarebbe stato trovato l’accordo economico. Per questo motivo il dirigente dell’Inter sarebbe pronto ad offrire a Milik un contratto dal prossimo anno. Bisognerà ora trattare con il calciatore.