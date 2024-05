Napoli, anche Mancini nella lista di ADL? La squadra diventerebbe più ‘italiana’

C’è fermento per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli nella prossima stagione, con il nome svelato tra poche settimane. Intanto, emerge un interessante indizio da parte di Rosario Rivellino, ex allenatore del Napoli e amico di Roberto Mancini. Rivellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tifosi Napoletani, esprimendo la sua convinzione che Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del club. Secondo le sue parole, la società di Aurelio De Laurentiis “sta trattando con l’ex commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini“.

Sebbene possa essere difficile confermare la veridicità di queste voci, è da tenere presente che Mancini è sempre stato un allenatore molto apprezzato da De Laurentiis.

Ma, come giocherebbe la SSC Napoli con Roberto Mancini in panchina? Probabilmente diventerebbe una squadra con maggiori italiani in rosa. L’ex tecnico della Nazionale, infatti, preferirebbe avere a disposizioni giocatori di Nazionalità italiana per dare una nuova identità alla squadra.

In porta probabile il ritorno di Elia Caprile. Nel reparto difensivo, invece, spazio ad uno tra Scalvini dell’Atalanta e Buongiorno del Torino. A centrocampo il Napoli potrebbe puntare su un pupillo di Mancini che all’Inter sta facendo spesso panchina: Davide Frattesi. In attacco, invece, potrebbero arrivare Orsolini e Mateo Retegui.

Questa la probabile formazione: Caprile, Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno/Scalvini, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Frattesi, Kvara, Orsolini, Retegui.