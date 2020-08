Napoli, anche Maskimovic in uscita: ecco i motivi della probabile cessione

In difesa Kalidou Koulibaly non è l’unico calciatore in uscita nella zona centrale del reparto. Ad aggiungersi alla lista in uscita, stando a quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, dovrebbe esserci anche Nikola Maksimovic.

Nonostante l’ultima stagione giocata ad altissimi livelli, le strade di Napoli e del difensore serbo si separeranno con molte probabilità. L’addio, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano, è dovuto principalmente a due motivi.

Il primo riguarda la tenuta fisica di Nikola Maskimovic. I troppi infortuni del difensore serbo non convincono del tutto il Napoli, che in difesa sta cercando la continuità necessaria per affrontare un campionato di vertice.

Il secondo motivo è quello che incide maggiormente sull’imminente cessione del calciatore ed è di natura economica: pare che Nikola Maksimovic, per prolungare il proprio contratto con il Napoli, abbia richiesto alla dirigenza un ingaggio annuo da ben 2,8 milioni.

Ovviamente la cifra è sembrata troppo alta alla dirigenza, soprattutto considerando che il calciatore è un comprimario e non un titolarissimo. La soluzione inevitabile è quindi la separazione, con il calciatore molto richiesto in Premier League. Probabile a questo punto che Gabriel, il difensore del Lille già opzionato dal Napoli, possa essere acquistato in sostituzione di Maksimovic indipendentemente dal destino di Koulibaly.