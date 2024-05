Napoli, anche Max Allegri nella testa di Aurelio De Laurentiis?

Max Allegri, il futuro è alla SSC Napoli? Anche l’ex allenatore della Juventus potrebbe essere nella lista di Aurelio De Laurentiis per il futuro. Il portale di Mediaset riporta che “seppur più vicina alla suggestione che alla realtà, e che potrebbe essere credibile: quella di Napoli. Si sa che De Laurentiis è imprevedibile e che sceglie da solo”.

“Vuole un allenatore di nome dopo la disastrata stagione attuale e, nel caso in cui Conte non dovesse arrivare, Allegri assomiglierebbe molto al profilo perfetto per un rilancio in grande stile”.

MAX ALLEGRI ALLA SSC NAPOLI, COME GIOCHEREBBE IL NAPOLI CON L’EX JUVENTUS IN PANCHINA?

Il Napoli ha bisogno di una rifondazione e Allegri potrebbe rappresentare il giusto compromesso. In difesa sarà necessario un investimento importante, molti sono i nomi: Martinez Quarta, Alessandro Buongiorno, Rafa Marin, Arthur Theate, Scalvini, Rugani.

A centrocampo il sogno sarebbe Koopmeiners con Sudakov, ma entrambi hanno un prezzo importante. In attacco, invece, il sostituto di Osimhen potrebbe essere David ma in forte rialzo anche le quotazioni di Artem Dovbyk.

Il nuovo Napoli titolare di Allegri potrebbe quindi essere il seguente: Caprile, Rugani, Buongiorno, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Sudakov, Koopmeiners, Kvara, Politano, Dovbyk. In ogni caso, Allegri si dovrebbe adeguare al 4-3-3.