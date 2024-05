Napoli, anche Raspadori potrebbe cambiare aria: una big di Serie A sarebbe interessata

In casa Napoli, oltre Osimhen, a salutare la squadra potrebbe essere anche un altro compagno. Si tratta di Giacomo Raspadori che, arrivato a Napoli per la cifra di 30 milioni di euro, non è riuscito ad imporsi del tutto nell’undici azzurro nonostante l’importante contributo nella scorsa stagione.

L’edizione de Il Corriere dello Sport di qualche settimana fa evidenzia come ci sia già una pretendente per l’attaccante partenopeo: “A suo favore c’è sicuramente il passaporto. Da anni, infatti, in casa nerazzurra vengono privilegiati i giocatori nostrani. Pesa, ad esempio, il fatto che non abbiano bisogno di ambientamento, conoscendo la serie A, a differenza degli stranieri alla prima esperienza nel calcio italiano”.

“Raspadori, inoltre, è una certezza della Nazionale: significa che è già abituato a giocare con diversi nerazzurri, visto che il contingente più consistente in azzurro lo fornisce proprio l’Inter”.

L’INTER PENSA A GIACOMO RASPADORI: E’ ANCORA GIOVANE ED HA AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO

“Peraltro, con i suoi 24 anni appena compiuti, l’attaccante di Bentivoglio è ancora in una fase di crescita della sua carriera, con mezzi evidentemente ancora da scoprire e da far esplodere”.