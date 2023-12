Napoli, anche Scamacca come obiettivo per la prossima stagione?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società partenopea starebbe monitorando il profilo di Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano gioca attualmente in nell’Atalanta e potrebbe arrivare in azzurro nel caso in cui venisse ceduto Victor Osimhen.

L’ex Sassuolo farebbe parte di una lista di potenziali investimenti da fare in estate – al pari di altri nomi al vaglio – nel caso in cui il bomber nigeriano dovesse andare via. Scamacca è un grande attaccante, d dotato di un’ottima fisicità e di buona tecnica.

È nel giro della nazionale italiana da diversi anni anche se le ripetute panchine con il West Ham la scorsa stagione hanno fatto vacillare le sue presenze in azzurro.

LUCIANO SPALLETTI LO CONSIDERA UNA PEDINA FONDAMENTALE PER LA SUA NAZIONALE

Ha giocato ottime stagioni con la maglia del Sassuolo e chissà se il prossimo anno potrebbe essere quello della consacrazione, con Luciano Spalletti che lo considera fondamentale per la Nazionale.

La decisione di acquistare Scamacca rispetto ad altri profili potrebbe avere una ragione specifica, ovvero quella di promuovere Giovanni Simeone ad attaccante titolare, con l’italiano pronto a subentrare. Tutto dipenderà, però, dal futuro di Osimhen. L’intenzione della società è infatti trattenere il bomber partenopeo e puntare sulla coppia Osimhen-Simeone anche nella prossima stagione. Tuttavia, il rinnovo con l’attaccante nigeriano continua a slittare.