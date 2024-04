Napoli, anche Scamacca nella lista per il dopo-Osimhen. Gazzetta dello Sport: “Vale 60 milioni di euro”

Quasi sicuramente, al termine della stagione, Victor Osimhen lascerà Napoli per il il valore della clausola rescissoria. La dirigenza azzurra è già al lavoro per individuare un degno sostituto, un calciatore che possa subito fare la differenza.

A parlare del possibile nuovo attaccante del Napoli l’esperto Emanuele Cammaroto, il quale, nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, scrive anche di Gianluca Scamacca.

“Attenzione a Scamacca, protagonista anche mercoledì sera di un gol straordinario contro la Fiorentina. Molto dipenderà dal nome del nuovo tecnico del Napoli. Su Scamacca gradimento totale di Conte. Ricordiamo che davanti bisognerà sostituire due punte, perché anche Simeone (che piace alla Lazio) andrà via e il Napoli prenderà due attaccanti”.

Cammaroto, però, sottolinea come le intenzioni della società siano quelle di non andare oltre i 30-35 milioni per comprare il nuovo bomber. L’edizione de La Gazzetta dello Sport, però, sottolinea come le grandi prestazioni dell’attaccante della Nazionale italiana abbiano fatto aumentare notevolmente il suo prezzo.

Arrivato a Bergamo per circa 25 milioni di euro più bonus, attualmente il valore dell’attaccante italiano è di circa 60 milioni.