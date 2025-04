Napoli, anche Tel del Bayern nella lista di Manna come sostituto di Kvara?

La SSC Napoli ha passato il mercato di gennaio a trovare un sostituto di Kvara. L’attaccante azzurro è ormai partito da mesi e Giovanni Manna ha lavorato per assicurare ad Antonio Conte un nuovo talento che possa prendere il posto del georgiano.

I nomi di Garnacho ed Adeyemi sono stati in cima alla lista ma alla fine non sono arrivati. Mathys Tel, è finito nella lista del dg partenopeo per il prossimo giugno? L’attaccante ha compiuto 20 anni da pochi giorni ed il Bayern non ha intenzione di cederlo se non ad una cifra di circa 50 milioni di euro, ovvero gli stessi milioni che ADL voleva investire per acquistare Garnacho o Adeyemi.

TEL COME SOSTITUTO DI KVARA LA PROSSIMA ESTATE: MANNA INIZIA A SONDARE IL TERRENO PER ASSICURARE AD ANTONIO CONTE UN CALCIATORE CHE POSSA FARE LA DIFFERENZA PER IL PRESENTE E IL FUTURO

Si tratta comunque di un ragazzo da formare e che Conte potrebbe plasmare a sua immagine già durante il prossimo ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. Attualmente è in prestito in Inghilterra e la sua esperienza in Premier è tutto sommato positiva con tre reti messe a segno.