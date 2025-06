Napoli, anche un difensore d’esperienza in vista della Champions?

La dirigenza della SSC Napoli è consapevole che, per puntare agli obiettivi stagionali, sarà necessario ancora intervenire sul mercato per rinforzare anche il reparto arretrato del campo. Sia Rafa Marin che Juan Jesus, infatti, non hanno garantito la stessa solidità offerta da Buongiorno e Rrahmani e i risultati, spesso, sono influenzati da prestazioni poco convincenti dei difensori.

Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di intervenire la scorsa estate acquistando subito Buongiorno. Ora, nel mercato di luglio potrebbe acquistare nuovi calciatori e molti sono i nomi che stanno circolando in queste settimane: da Beukema a Ismajli passando per Trevoh Chalobah.

Ci sono altri nomi che farebbero al caso degli azzurri. Il Napoli, però, ha bisogno di un nome di esperienza che possa subito fare la differenza. Clement Lenglet, già accostato agli azzurri qualche mese fa, sarebbe il giusto compromesso tra qualità ed esperienza. Quest’ultimo è attualmente in prestito dal Barcellona all’Atletico Mardrid ma, l’allenatore Simeone, non lo vede con continuità.

NAPOLI, CHI SARA’ IL NUOVO DIFENSORE PER RINFORZARE IL REPARTO ARRETRATO? CONTE VUOLE UN CALCIATORE GIA’ PRONTO CHE POSSA SUBITO SOSTITUIRE RRAHMANI O BUONGIORNO IN CASO DI NECESSITA’

Il calciatore del Barcellona è attualmente fuori dal progetto Barcellona e forse anche dell’Atletico. Tre anni fa aveva una valutazione di 60 milioni ma oggi non è più al top di un tempo. Per acquistare il difensore il Napoli potrebbe puntare sulla formula del prestito semestrale con la possibilità di riscatto già a giugno. Il Barcellona vorrebbe incassare non meno di 10-11 milioni.