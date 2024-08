Napoli, ancora cinque acquisti per rinforzare la squadra: serviranno più di 110 milioni di euro, i nomi

Manca meno di un mese alla conclusione del mercato estivo la SSC Napoli deve ancora acquistare diversi calciatori. Tutto dipenderà dal futuro di Victor Osimhen, con Aurelio De Laurentiis che chiede oltre 100 milioni di euro per cedere il suo attaccante. Con il ricevimento di tale somma, ADL farà investimenti per rinforzare la squadra.

Il primo acquisto sarà l’attaccante, con Lukaku che dovrebbe arrivare in azzurro per una somma di circa 35 milioni di euro. Altri due acquisti saranno necessari per rinforzare il centrocampo, con Gilmour e Brescianini pronti ad arrivare in azzurro per circa 25 milioni di euro.

Sarà poi necessario intervenire a centrocampo, sulla corsia destra, dove al momento è presente il solo Mazzocchi. Per rinforzare il ruolo, Conte potrebbe puntare su Vanderson, la cui valutazione è di 30 milioni di euro o Bellanova, valutato circa 15 milioni ma con il Torino che difficilmente lo cederà dopo aver già ceduto Buongiorno agli azzurri.

CINQUE ACQUISTI DA 110 MILIONI DI EURO, DOPO LUKAKU, GILMOUR, BRESCIANINI E VANDERSON SI POTREBBE PUNTARE UN ALTRO ATTACCANTE: NEL MIRINO NERES DEL BENFICA, VALUTATO OLTRE 20 MILIONI DI EURO

Neres potrebbe rappresentare l’ultimo acquisto del mercato estivo, il sostituto di Lindstrom il quale è stato già ceduto all’Everton. Il Benfica lo valuta oltre 20 milioni di euro e il suo arrivo potrebbe esserci negli ultimi giorni di mercato.