Napoli, ancora da acquistare il sostituto di Piotr Zielinski: i nomi in lista ed una tentazione dall’Arabia

Piotr Zielinski ha lasciato la SSC Napoli a parametro zero. Il centrocampista polacco ha deciso di firmare per l’Inter, un contratto importante per i prossimi anni. Con il presidente Aurelio De Laurentiis non è stato trovato l’accordo e si è quindi deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

Ad oggi, il Napoli non ha ancora acquistato un sostituto di Zielinski. Le valutazioni saranno fatte da Antonio Conte nei prossimi giorni e si deciderà se investire in un calciatore con le caratteristiche del polacco o rinforzare il ruolo con un giocatore più adatto al modulo dell’ex Juventus.

I nomi, ad oggi, sono diversi: da Sudakov a Szymański, passando per Lo Celso e l’ex Manchester City Fofana. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe rappresentare un profilo interessante per Conte nonostante abbia deciso di trasferirsi in Arabia.

SEKO FOFANA, EX MANCHESTER CITY ED OGGI IN ARABIA: IL CALCIATORE IDEALE PER SOSTITUIRE ZIELINSKI E FAR RIFIATARE ANGUISSA

Il centrocampista che farebbe comodo al Napoli sarebbe senza dubbio Seko Fofana. Nonostante sia in Arabia, l’ex Manchester City e Udinese è ancora un top player e non a caso la sua valutazione è di 20 milioni di euro.

Non è la prima volta che Fofana viene accostato al Napoli. Già ai tempi dell’Udinese, infatti, il centrocampista era finito nella lista di Cristiano Giuntoli, ma alla fine l’operazione non andò a segno.