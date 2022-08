Napoli, ancora dubbi per Giovanni Simeone: il Verona non è soddisfatto

Per rinforzare la squadra il Napoli ha pensato a Giovanni Simeone ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere e che non piacciono al Verona

Per rinforzare la squadra il Napoli ha pensato a Giovanni Simeone, attaccante argentino in attesa di conoscere la sua prossima destinazione e il suo futuro. Tuttavia, il Verona sembrerebbe non essere soddisfatto della proposta del club azzurro.

Ancora dubbi per Simeone

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione dell’attaccante: “È stallo totale per un altro attaccante di lingua spagnola, il Cholito Simeone del Verona anche lui nel mirino del Napoli che con la Champions vorrebbe un vice-Osimhen di lusso”.

“Da una parte c’è l’Hellas che non è soddisfatto della proposta del Napoli di circa 10 milioni più 3 e mezzo, dall’altra non c’è intesa tra Napoli e Monza sulla formula da accompagnare al prestito di Petagna (obbligo in caso di salvezza per i lombardi, obbligo ad altre condizioni per gli azzurri): ovvio che se non parte Petagna Simeone è bloccato” fa sapere il quotidiano sportivo.