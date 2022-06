Napoli, ancora dubbi su Fabian Ruiz: il giocatore riflette sull’ultima proposta

Il Napoli è quai pronto per aprire le danze sulla prossima sessione di calciomercato estivo, che si terrà a breve. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, uno tra i quali inerenti al destino di Fabian Ruiz. Vediamo i dettagli e l’ultima proposta formulata al giocatore.

Fabian riflette sull’ultima proposta

Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza per giugno 2023 ma per il mister Luciano Spalletti è considerato un punto fondamentale della squadra. Il rischio però è quello di perderlo a parametro zero il prossimo anno, per questo Aurelio De Laurentiis cercherà in ogni modo di evitare questa opzione è valutare altre offerte.

Non si esclude quindi una cessione al Real Madrid anche se ADL sta valutando un’offerta da 3,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, questa cifra è ritenuta bassa dal team del calciatore.

Un’altra novità potrebbe mettere tutti d’accordo: la possibilità di rinnovare il contratto per il giocatore di solo un anno e con questa cifra inserendo però una clausola rescissoria non particolarmente alta.

Un modo pratico per dare tranquillità al calciatore e valutare con calma tutte le eventuali offerte.