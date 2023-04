Napoli, ancora elogi da Guardiola: “Sono rimasto impressionato per come hanno giocato quest’anno”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guadiola, ha ancora una volta elogiato la squadra di Luciano Spalletti. Il mister è rimasto impressionato dagli azzurri e ha deciso di zittire in questo modo tutti coloro che inventano scuse inutili in merito alla vittoria del campionato di Serie A: “Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato“.

Pep Guardiola, quindi, non vuole sentire scuse. Il Napoli è una grande squadra e le prestazioni in campo ne sono la testimonianza. Una sorta di messaggio a tutti coloro, specialmente tifosi della Juventus, che in questi ultimi giorni stanno puntando il dito per la vittoria, secondo loro, non meritata.

“Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League. Il Napoli è tanto avanti in campionato rispetto al Milan, e la gente crede che in Champions League sia la stessa cosa. Ma invece il Milan in Europa cambia il chip“.

“Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato. Quelle contro il Milan sono state partite sempre molto combattute quest’anno“, ha infine dichiarato l’allenatore del Manchester City.