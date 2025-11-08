Napoli, ancora esclusione per David Neres? Conte pronto ad affidarsi ad una coppia già rodata

David Neres rischia di partire ancora una volta dalla panchina nella sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano. L’esterno brasiliano, arrivato la scorsa estate tra grandi aspettative, non ha ancora trovato la giusta continuità sotto la gestione di Antonio Conte, che continua a preferirgli giocatori più affidabili in fase difensiva.

Il tecnico del Napoli sta valutando diverse soluzioni per l’attacco, ma Neres sembra indietro nelle gerarchie rispetto a Politano ed Elmas. Il suo talento non è in discussione, ma la mancanza di intensità nei momenti chiave delle partite ha spinto Conte a rivedere le sue scelte. Una possibile esclusione che confermerebbe un momento complicato per l’ex Ajax.

In allenamento, Neres ha mostrato segnali di miglioramento, ma non abbastanza per convincere lo staff tecnico a concedergli una maglia da titolare. Conte pretende sacrificio e disciplina tattica, due aspetti in cui il brasiliano deve ancora crescere. La sensazione è che il suo inserimento nel progetto richiederà ancora tempo.

La sfida del Dall’Ara rappresenta un test importante per il Napoli, chiamato a ritrovare ritmo e risultati. Se Neres dovesse rimanere in panchina, dovrà essere pronto a incidere a gara in corso, magari sfruttando la sua freschezza per cambiare il volto della partita.